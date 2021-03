ONU exige fim das detenções arbitrárias na Argélia

"Estamos muito preocupados pela deterioração da situação dos direitos humanos na Argélia e pela contínua repressão contra os membros do movimento pró-democrático do `Hirak`", declarou Rupert Colville, um porta-voz do Alto Comissariado na habitual conferência de imprensa da ONU em Genebra.

O porta-voz aludiu a "relatórios credíveis" que indicam que perto de mil pessoas foram perseguidas por terem participado no movimento do `Hirak` ou por terem publicando nas redes sociais mensagens críticas face ao Governo.

Referiu ainda que "pelo menos 32 pessoas estão atualmente detidas pelo exercício legítimo dos seus direitos fundamentais, e alguns são passíveis de longas penas, enquanto outros ainda permanecem em prisão preventiva".

O ACDH também recebeu "alegação de tortura e de maus-tratos sob detenção, incluindo violências sexuais".

Desta forma, apela ao fim de todo o recurso à violência contra os manifestantes pacíficos e "o fim das prisões e detenções arbitrárias".

O Alto Comissariado emitiu um conjunto de solicitações ao Governo argelino, em particular "a libertação imediata e sem condições de todas as pessoas presas ou detidas arbitrariamente pelo seu presumível apoio ao `Hirak`, e ao abandono de todas as acusações que lhes foram dirigidas".

A agência da ONU dirigida por Michelle Bachelet também pede a realização de "inquéritos rápidos, imparciais e rigorosos" sobre as alegações de tortura e de maus-tratos em detenção e exorta as autoridades argelinas e abolir as normas que são utilizadas para perseguir pessoas que apenas exprimem a sua opinião e exercem o seu direito de reunião pacífica.

O Alto Comissariado acusa as forças de segurança argelinas de uso excessivo da força. E considera que centenas de pessoas foram presas desde o reinício das manifestações do `Hirak`, em 13 de fevereiro passado.

"Esta situação recorda o que ocorreu em 2019 e 2020, quando pelo menos 2.500 pessoas foram presas ou detidas ou âmbito do seu envolvimento pacífico", sublinhou Colville.

A instituição da ONU também assinala que, durante os dois primeiros meses de 2021, prosseguiu a instauração de processos judiciais já movidos em 2019 e 2020 contra militantes, defensores dos direitos humanos, estudantes, jornalistas, `bloggers` e cidadãos comuns, por exprimirem a sua oposição ao atual Governo.

O movimento de contestação, que exige o fim do atual "sistema" com forte predominância da hierarquia militar, foi suspenso em março de 2020 devido à crise sanitária, mas retomou as suas marchas de protesto a poucos dias da data do segundo aniversário do movimento, iniciado em 16 de fevereiro de 2019.