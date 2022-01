ONU exige libertação ou indiciamento na Tunísia de dirigente do partido Ennahdha

"Os acontecimentos do mês passado [dezembro] na Tunísia aumentaram as nossas já profundas preocupações com a deterioração da situação dos direitos humanos neste país", disse a porta-voz do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Liz Throssell, numa conferência de imprensa em Genebra.

A 31 de dezembro, Bhiri foi conduzido por polícias à paisana para um local não revelado, no que o seu partido descreveu como um "sequestro".

Sofrendo de hipertensão e de diabetes e com histórico de doenças cardíacas, acabaria dois dias depois hospitalizado, uma vez que se encontrava a observar uma greve de fome e a recusar tomar medicação.

"As autoridades [tunisinas] indicaram que é suspeito de crimes relacionados com terrorismo. No entanto, entendemos que os seus advogados ainda não foram formalmente informados das acusações [contra Bhiri]. Pedimos às autoridades que o libertem rapidamente ou o indiciem de acordo com os padrões do processo criminal", apelou Throssell.

"Além das ações das forças de segurança interna, estamos preocupados com o sufoco da dissidência na Tunísia, incluindo o uso inadequado da legislação antiterrorista e o crescente uso de tribunais militares para julgar civis", sublinhou a porta-voz.

A comissão de defesa de Bhiri indicou ter apresentado uma queixa contra o ministro do Interior tunisino, Taoufik Charfeddine, e contra o próprio Presidente, Kais Saied, que acusa de "sequestro" e de "instrumentalizar" a justiça.

Após declarar o estado de exceção a 25 de julho, que incluiu também a exoneração do primeiro-ministro Hichem Mechichi, o Presidente tunisino suspendeu a quase totalidade da Constituição de 2014 e muniu-se de plenos poderes para "recuperar a paz social". O Parlamento, que o Ennahdha controlou nos últimos 10 anos, ficou suspenso.

Saied e outros responsáveis políticos tunisinos alegam que as medidas constituem uma "retificação" à revolução de 2011, que pôs termo a duas décadas do regime ditatorial de Zin el-Abidine Ben Ali.

A oposição, por seu lado, considera a decisão de Saied um "golpe de Estado".