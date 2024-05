ONU exorta líderes cipriotas a relançar as negociações de paz

Holguin Cuellar encontrou-se com o Presidente da República de Chipre, Nikos Christodoulides, antes de cruzar a linha de cessar-fogo vigiada pela ONU para uma reunião com Ersin Tatar, o líder da autoproclamada República Turca de Chipre do Norte (RTCN).

"Tenho a impressão que todos pretendem avançar e que alguma coisa se passa na ilha", declarou aos jornalistas após as conversações com Christodoulides e no decurso da sua segunda visita à ilha.

No corrente ano assinala-se o 50º aniversário do fracassado golpe de Estado apoiado pela junta militar então no poder em Atenas e destinado a unir Chipre à Grécia, o pretexto para uma invasão turca que impôs a divisão da ilha em 1974.

A Turquia é o único país que reconhece a RTCN, proclamada pelos dirigentes cipriotas turcos em 1983. Os esforços para a reunificação da ilha permanecem bloqueados desde o falhanço, em 2017, do último ciclo de negociações mediadas pelas Nações Unidas.

O Estado de maioria cipriota grega e internacionalmente reconhecido pretende a reunificação do Chipre, membro da União Europeia, assente num modelo federal, enquanto a liderança da RTCN insiste em dois Estados separados.

"Neste momento, o importante é deixar a diplomacia funcionar", declarou hoje o porta-voz do Governo cipriota, Konstantinos Letymbiotis.

"Esperamos que nos próximos seis meses, e o mais breve possível, seja possível o reinício das negociações", acrescentou, e precisando que a enviada da ONU se reúne de novo com Christodoulides na próxima segunda-feira.

Esta iniciativa da ONU está a ser considerada pelos observadores como a última tentativa de garantir um acordo definitivo para Chipre aceite pelas duas partes.

"As perspetivas de uma solução aceitável para todos estão a esgotar-se progressivamente", considerou no seu último relatório o secretário-geral da ONU, António Guterres.