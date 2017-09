ONU falhou na crise Rohingya concluem relatório e antigos funcionários

Graça Andrade Ramos - RTP29 Set, 2017, 10:42 / atualizado em 29 Set, 2017, 11:00 | Mundo

O relatório sobre a UNCT - Equipa Nacional das Nações Unidas – na Birmânia, encomendado pela ONU em 2015 e intitulado Encosta Escorregadia: Ajudar as Vítimas ou Apoiar Sistemas de Abuso chegou às mãos da BBC e é esclarecedor nas suas conclusões.



“A estratégia da UNCT quanto aos direitos humanos foca-se demasiado na esperança muito simplista que o investimento no desenvolvimento iria por si só reduzir tensões, esquecendo-se de ter em conta que investir numa estrutura discriminatória liderada por atores estatais discriminatórios irá mais provavelmente reforçar a discriminação do que alterá-la”, refere uma citação publicada pela BBC.



Debaixo de fogo está sobretudo a responsável da Equipa Nacional das Nações Unidas (UNCT) na Birmânia, uma canadiana chamada Renata Luc-Dessalien.



É acusada por antigos responsáveis da ONU e por agências de auxílio, de impedir que agentes humanitários visitassem as regiões do estado de Rahkine, no norte, onde os Rohingya denunciavam há vários anos episódios de violência e de repressão



Um ex-responsável da ONU, Carles Petrie, aponta contudo o dedo às Nações Unidas, desenhando semelhanças entre falhas que registou tanto no Sri Lanka, onde serviu, como na Birmânia, onde foi o principal responsável da ONU antes de ser expulso em 2007.



Petrie afirma que a resposta da ONU nos últimos anos à crise Rohingya foi confusa e sublinha que Dessalien não foi mandatada para abranger todas as áreas relevantes, pelo que não pode ser responsabilizada por qualquer fracasso.





Sinais de genocídio

Outra funcionária da ONU, Caroline Vandenabeele, que esteve no país integrada na UNCT até 2015, disse contudo à BBC que Dessalien terá impedido ao longo dos últimos quatro anos que a questão dos muçulmanos Rohingya fosse levantada junto do Governo birmanês.A funcionária das Nações Unidas tem uma vasta experiência, tendo servido a organização em países como o Afeganistão, o Paquistão, o Sry Lanka, o Ruanda e o Nepal. Entre 2013 e 2015 foi chefe de gabinete da coordenadora residente do UNCT, o posto ocupado atualmente por Dessallien, o que lhe deu um lugar na linha da frente para observar de que modo a ONU reagia à tensão crescente no estado de Rahkine.



De acordo com o artigo da BBC, as acusações contra a coordenadora da UNCT birmanesa caem dentro de três categorias.



Renata Luc-Dessalien terá tentado impedir ativistas dos Direitos Humanos de visitarem áreas Rohingya, tentado silenciar o debate cívico sobre as perseguições e ostracizado membros da equipa que tentavam alertar para a possibilidade de estar a decorrer uma limpeza étnica.



Caroline Vandenabeele, diz que, ao chegar à Birmânia, reparou em sinais que lhe lembravam de forma alarmante o genocídio no Ruanda, em finais de 1993 e inícios de 1994, ao qual assistiu na reta final.



“Estava com um grupo de emigrados e empresários birmaneses, a falar sobre Rahkine e os Rohingya e um dos birmaneses disse devíamos abatê-los todos como se fossem apenas cães”.



“Para mim, este nível de desumanização de seres humanos é apenas um sinal de que se alcançou um nível de aceitação social de que isto é normal”, referiu Vandenabeel.

Repúdio

Dessallien declinou um convite da BBC para responder ao artigo publicado esta quinta-feira. A UNTC “discorda veementemente” por seu lado das acusações agora dilvulgadas.



“A coordenadora residente reúne regularmente com todas as agências na Birmânia para discutir como melhor apoiar a paz e a segurança, os Direitos Humanos, o desenvolvimento e a assistência humanitária no estado de Rakhine”, afirmou um porta-voz da ONU em Rangun, a capital birmanesa.A BBC afirma ter recebido cartas não solicitadas de dez embaixadores a apoiar Dessalien, incluindo os do Reino Unido e dos Estados Unidos, ao saber que o artigo estava a ser preparado.



Desde 25 de agosto que mais de meio milhão de Rohingya se refugiaram no vizinho Bangladesh, em fuga de uma operação militar de grande envergadura do Exército birmanês.



Mas já em 2912, confrontos entre muçulmanos Rohingya e budistas em Rakhine fizeram mais de 100 mortos e lançaram 100 mil Rohingya para campos de deslocados em torno da capital regional, Sittwe.



Desde então registaram-se episódios de violência e a emergência de um grupo militante que alega defender os Rohingya e que as autoridades definem como terrorista.



A Junta militar que governa a Birmânia afirma atualmente que a ofensiva em curso desde 25 de agosto último visa travar o terrroismo a norte. Já a ONU fala em ‘limpeza étnica’.



A líder eleita da Birmânia e antiga Prémio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, rejeita as acusações e garante que as populações Rohingya estão a ser auxiliadas.

Tabu

Em defesa de Dessallien

A BBC sublinha que qualquer tentativa de ajudar a população muçulmana em crise se revelou muito difícil nos últimos anos, alegadamente devido à oposição da comunidade budista, que incluía obstruir estradas para travar camiões com auxílio humanitário.A complexidade da emergência terá levado então a UNCT a remeter-se ao silêncio para não hostilizar os budistas, já que a sua cooperação e do Governo local era essencial para qualquer ajuda humanitária poder chegar aos Rohingya.A decisão da ONU no terreno foi a de se focar numa estratégia de longo prazo de desenvolvimento da Rahkine, na esperança que a prosperidade aliviasse tensões entre muçulmanos e budistas.A equipa da ONU passou assim a evitar referir-se aos Rohingya, até pelo nome, nos seus relatórios. Aliás, o Governo birmanês refere-se-lhes como “bengalis”.A investigação às ações da ONU na Birmânia a que a BBC teve acesso revelou que, até a nível interno os problemas daquela etnia eram tabu. Um ex-dirigente de topo das Nações Unidas escreveu em abril passado, a pedido de António Guterres, um memorando sobre o assunto e concluiu que a UNCT na Birmânia era “escandalosamente disfuncional” e apelou a um novo reposicionamento.Nas semanas posteriores, a ONU revelou que Dessallien iria ser substituída mas sublinhou que a decisão se prendia com rotatividade e que nada tinha a ver com a forma como tinha dirigido a missão na Birmânia. Três meses depois, Dessallien mantém-se no cargo, depois do seu substituto ter sido rejeitado pelo Governo birmanês.“Ela tem uma visão justa e não é tendenciosa”, afirmou Shwe Mann, um antigo general e aliado da líder birmanesa Aung San Suu Kyi. “Quem quer que favoreça os Rohingya, não vai gostar dela e irá criticá-la”.Desde que a fuga se iniciou que a ONU tem estado a liderar a resposta humanitária, estabelecendo campos de acolhimento com apoio alimentar e médico.Nas mais altas instâncias tem ainda condenado firmemente a ofensiva governamental da Birmânia e procurado por fim à crise, como fez esta quinta-feira o secretário-geral da ONU, António Guterres, durante uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança sobre a crise Rohingya.O embaixador birmanês na ONU respondeu com um convite da ONU a visitar as regiões Rohingya.Apesar do convite, o Governo birmanês adiou uma visita programada de observadores internacionais à região norte, alegando perigos resultantes do mau tempo.Já Petrie refere que “a lição a retirar da Birmânia e do Sri Lanka é a falta de foco. Um ponto de foco único, que trate a questão na Birmânia na sua totalidade – política, de Direitos Humanos, o apoio humanitário e o desenvolvimento. Permanece difusa. E isso significa que nos últimos anos tem havido agências quase conflituantes.Já Vandenabeele afirma à BBC que é difícil avaliar se qualquer ação teria sido eficaz na prevenção do que se tem passado desde 25 de agosto."O que eu sei de certeza é que da forma como foi feito nunca iria preveni-lo. O que se fez foi simplesmente ignorar o problema,” remata.