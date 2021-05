ONU garante financiamento para as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe

François Fall encontra-se na capital são-tomense à frente de uma missão sub-regional da ONU integrada por cinco elementos para se inteirar do andamento do processo eleitoral e teve o seu primeiro encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves.

"A representante da ONU que está comigo já deu garantias ao presidente da Assembleia Nacional que a ONU está a trabalhar em estreita colaboração com a comunidade internacional para garantir esse financiamento", disse François Fall.

De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), Fernando Maquengo, a instituição precisa de pelo menos dois milhões de dólares (1,6 milhões de euros) para concluir todo o processo eleitoral, que inclui o recenseamento também em vários países da África e Europa onde existem comunidades são-tomenses.

"É necessário que as condições para o financiamento das eleições sejam reunidas, assim como todas as condições para que estas eleições sejam bem realizadas e que São Tomé e Príncipe continue a sua marcha harmoniosa para a democracia", referiu o representante especial do secretário-geral da ONU para a África Central.

No encontro da delegação com o presidente do parlamento são-tomense a situação da pandemia da covid-19 foi igualmente objeto de preocupação.

"Queremos uma eleição consensual, para permitir que São Tomé e Príncipe continua a sua marcha para a democracia, mas é preciso também que ela decorra num quadro de proteção da população, que as medidas de proteção sejam tomadas conforme define a Organização Mundial da Saúde", explicou o diplomata da ONU.

De acordo com o representante do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, é preciso "evitar o que aconteceu em diversos países, onde depois das eleições registou-se uma explosão da contaminação da covid-19".

A missão da ONU que vai permanecer no país durante alguns dias tem encontro marcado com o Governo, CEN, partidos políticos, sociedade civil e parceiros de desenvolvimento.

A cerca de dois meses das eleições presidenciais, marcadas para 18 de julho, perto de uma dezena de políticos já formalizaram a sua candidatura, mas vários outros já anunciaram a intenção de entrar na corrida ao `Palácio Cor de Rosa`, incluindo pelo menos cinco militantes do MLSTP-PSD, partido no Governo.