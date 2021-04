ONU. Insegurança alimentar aguda atinge um terço da população da RDCongo

"O número de pessoas afetadas pela insegurança alimentar aguda na RDCongo está estimado em 27,3 milhões, ou seja, uma em cada três, incluindo quase sete milhões que enfrentam níveis de emergência de fome aguda", revelaram as duas agências da ONU numa declaração conjunta.

Estes números fazem da RDCongo, dotada de vastos recursos naturais, o país com "o maior número de pessoas com necessidade urgente de assistência em matéria de segurança alimentar no mundo", sublinharam o PAM e a FAO.

"Não podemos permitir que as crianças vão para a cama com fome e que famílias saltem refeições durante um dia inteiro", afirmou Peter Musoko, representante do PAM na RDCongo.

"O conflito continua a ser uma causa-chave da fome", apontaram as duas agências. As províncias orientais de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sul e Tanganica, bem como a região central de Kasai, palco recente da eclosão de mais um conflito, são as regiões mais atingidas pela violência no país.

Segundo um relatório recente publicado pelo Kivu Security Tracker - um projeto conjunto do Congo Research Group, sedeado na Universidade de Nova Iorque, e da Human Rights Watch -, um total de 122 grupos armados permanecem ativos no leste da RDCongo, espalhados pelas províncias do Kivu Norte, Kivu Sul, Ituri e Tanganica.

A recessão da economia da RDCongo e o impacto da covid-19 estão a agravar ainda mais a situação, de acordo com a FAO e o PAM.

"As pessoas deslocadas, refugiados, retornados, famílias de acolhimento e pessoas afetadas por catástrofes naturais (inundações, deslizamentos de terras, incêndios), bem como as famílias chefiadas por mulheres, são as mais afetadas", de acordo com a declaração.

Os pobres das zonas urbanas e periurbanas e os que vivem em zonas de enclave encontram-se também entre os mais vulneráveis à situação de fome.

A FAO e o PAM apelaram a uma intervenção urgente para intensificar o apoio ao povo congolês nas zonas de crise.

O PAM estima que precisa de 662 milhões de dólares (558,7 milhões de euros) em 2021 para evitar que milhões de pessoas já em situação vulnerável caiam ainda mais na insegurança alimentar.