ONU lamenta morte de Jane Goodall e aplaude o seu trabalho "incansável" pelo planeta

"A cientista, conservacionista e Mensageira da Paz da ONU trabalhou incansavelmente pelo nosso planeta e pelos seus habitantes, deixando um legado extraordinário para a humanidade e para a natureza", afirmou a ONU nas suas redes sociais, com a foto da investigadora.

O chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, também dedicou algumas palavras de agradecimento a Goodall, que descreveu como "pioneira, defensora do nosso planeta e boa ancestral".

A ONU, na sua página web, destaca que Goodall, pioneira no estudo dos chimpanzés, era Mensageira da Paz desde 2002, um papel através do qual ajudava a ONU a focar-se em assuntos ambientais e mais concretamente na conservação.

A organização liderada por António Guterres também sublinha o trabalho do Instituto Jane Goodall na criação de programas de conservação e desenvolvimento em África, onde a cientista começou os seus estudos, na década de 1960, e o seu projeto `Roots & Shoots`, para envolver a juventude com a natureza.