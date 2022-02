ONU lamenta ordem para o envio de tropas russas

", disse Rosemary DiCarlo a norte-americana numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia.A responsável norte-americana acrescentou que o reconhecimento russo de Donetsk e Lugansk e o possível envio de soldados russos para "manutenção da paz" constituem uma violação da integridade territorial e da soberania da Ucrânia.Numa rara reunião noturna do órgão mais poderoso da ONU, a secretária-geral adjunta disse que todos os envolvidos devem se procurar encerrar as hostilidades imediatamente.





Crescentes violações do cessar-fogo e condenações







Monitores da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) registaram 3.231 violações do cessar-fogo na área de Donbass, no leste da Ucrânia, de sexta a domingo, disse.A maioria dos membros do Conselho de Segurança condenou a decisão do Presidente russo, Vladimir Putin, durante a reunião de emergência.O representante da Índia, TS Tirumurti, expressou "profunda preocupação" e pediu "contenção de todas as partes".Também o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Yoshimasa Hayashi, qualificou ""." e "", disse o diplomata japonês.Vladimir Putin ordenou a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz" nos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, que reconheceu como independentes.

Putin assinou dois decretos que pedem ao Ministério da Defesa russo que "as Forças Armadas da Rússia [assumam] as funções de manutenção da paz no território" das "repúblicas populares" de Donetsk e Lugansk, de acordo com a agência de notícias France-Presse.





China pede contenção a todas as partes



A China pediu a todas as partes envolvidas na crise ucraniana que "mostrem moderação", após o anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, do envio de tropas para duas regiões separatistas na Ucrânia.



"Todas as partes envolvidas devem exercer moderação e evitar qualquer ação que possa alimentar as tensões", disse Zhang Jun, embaixador da China na ONU.







Rússia "não quer banho de sangue" em Donbass



O representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, Vassily Nebenzia, disse que o país "não quer um banho de sangue em Donbass", região do leste da Ucrânia.



Na reunião de emergência do Conselho de Segurança, o embaixador russo e assegurou que há "um pânico infundado sobre uma invasão da Ucrânia" nos países ocidentais.



"Continuamos abertos à diplomacia, a uma solução diplomática", assegurou Vassily Nebenzia.