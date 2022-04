ONU lamenta que autoridades não tenham ainda permitido acesso a cenário de alegado massacre

"Estamos extremamente preocupados com o facto de as autoridades malianas ainda não terem concedido o acesso aos investigadores de direitos humanos da ONU à aldeia de Moura, na região de Mopti, no centro do Mali", fez hoje saber o gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU através de uma declaração.

A mesma fonte observa que, segundo as autoridades malianas, foi aberto um inquérito pelo tribunal militar de Mopti, que exorta "a assegurar" que o mesmo se realize "rapidamente, e que seja exaustivo, independente e imparcial".

"Salientamos também a necessidade de as autoridades de transição concederem rapidamente acesso seguro e sem entraves à área aos investigadores da Missão Integrada Multidimensional das Nações Unidas no Mali [Minusma], que solicitaram o acesso pela primeira vez em 1 de abril de 2022", acrescenta a declaração.

"Uma investigação independente no terreno é crucial e deve ser realizada o mais rapidamente possível para assegurar que os responsáveis serão identificados e que será feita justiça rápida e eficazmente em relação às vítimas", afirma ainda o gabinete da ONU para os direitos humanos.

A declaração recorda que as autoridades malianas afirmam ter matado 203 radicais islâmicos naquela localidade mas, sublinha o Alto Comissariado, fontes não confirmadas estimam que podem ter sido mortas até 500 pessoas.

"As informações preliminares sugerem que a maioria das vítimas eram civis", afirma a ONU, acrescentando que, para além das execuções sumárias, há também acusações de violação, pilhagem e detenções arbitrárias por soldados do Mali.

A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou no início do mês num relatório a execução sumária de três centenas de civis por soldados malianos associados a combatentes estrangeiros entre 27 e 31 de março em Moura.

De acordo com a HRW, forças do exército maliano e soldados estrangeiros -- identificados por várias fontes como russos -- executaram, ao longo de vários dias, em pequenos grupos, várias centenas de pessoas que foram detidas em Moura.

Dias depois, em 9 de abril, a Rússia, apoiada pela China, bloqueou no Conselho de Segurança da ONU um pedido apresentado pela França para a realização de "investigações independentes" sobre o alegado massacre de centenas de civis em Moura.