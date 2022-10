ONU lamenta subfinanciamento para Burkina Faso quando necessidades cresceram 40%

Em conferência de imprensa após uma recente visita ao país, o subsecretário-geral para Assuntos Humanitários da Organização das Nações (ONU), Martin Griffiths, afirmou que, a par da Ucrânia e de Moçambique, o Burkina Faso enfrenta uma das crises de deslocamento de mais rápido crescimento no mundo.

Relatando momentos da sua deslocação a Djibo, no norte do Burkina Faso, Griffiths indicou que a cidade, outrora em segurança, sofre agora as consequências dos ataques de grupos armados, que impedem camiões de comida de chegar à região.

"Em setembro, vários camiões foram destruídos em ataques de grupos armados. Desde então, nem um único camião chegou à cidade. Não havia mercadorias no mercado e não foi possível cultivar muitos alimentos na área. O gado foi expulso. As mães foram obrigadas a alimentar os filhos com folhas e sal. Quando visitamos Djibo, as folhas também estavam a acabar", contou.

"As mulheres disseram-nos que saem à noite, na escuridão, para as aldeias vizinhas, onde ainda podem encontrar folhas para os seus filhos famintos e doentes. Para fazer isso, elas correm o risco de ataques, violações e morte. Um rapaz de 19 anos chorou ao contar-me como ele e seus amigos estavam famintos", relatou o subsecretário-geral.

A situação em Djibo não é única, uma vez que dezenas de outras cidades do país testemunham uma situação semelhante, em que estradas são fechadas devido à presença de grupos armados, deixando as pessoas sem acesso a comida, remédios e outros serviços vitais.

Após um apelo de várias famílias para que as estradas e rotas de abastecimento sejam abertas e para que seja fornecida ajuda a pessoas deslocadas e comunidades locais, Martin Griffiths indicou que transmitiu esses mesmos apelos a Ibrahim Traoré, que tomou posse como Presidente de transição do país na sexta-feira.

"Renovei o compromisso da ONU e das nossas organizações parceiras de permanecer no Burkina Faso e continuar o nosso trabalho. Enfatizei a necessidade de trabalhar com os parceiros humanitários para abordar as questões de acesso. (...) Também levantei a necessidade de proteger os civis", disse Griffiths, que é ainda coordenador de assistência de emergência das Nações Unidas.

Ao alertar para o subfinanciamento em prol daquele país africano, Martin Griffiths indicou que o valor recebido desde o início do ano permitiu levar ajuda alimentar a 1,8 milhões de pessoas.

"No entanto, temos muito, muito mais a fazer. Quase 4,9 milhões de homens, mulheres e crianças em Burkina Faso -- mais de um em cada cinco habitantes do país -- precisam de assistência urgente. Além disso, quase uma em cada 10 pessoas foi forçada a fugir de suas casas", frisou.

"Somos gratos pelos fundos que recebemos. Mas o plano de resposta de 805 milhões de dólares para Burkina Faso está apenas financiado em um terço, enquanto as necessidades das pessoas aumentaram 40% desde o início deste ano", reforçou.

Entre os exemplos positivos que captou da viagem ao país, Griffiths destacou que, através do diálogo, as comunidades de Burkina Faso conseguiram "criar caminhos para obter acesso a necessidades básicas".

Nesse sentido, o líder humanitário espera que esse "exemplo brilhante de métodos não violentos possa ser replicado em todo o Sahel para fazer uma diferença real na vida de milhões de pessoas apanhadas no fogo cruzado do conflito".