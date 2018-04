ONU lança campanha para apoiar migrantes venezuelanos na Colômbia

O Programa Mundial de Alimentos prevê que, durante os próximos oito meses, sejam disponibilizados 46 milhões de dólares para apoiar pessoas em abrigos temporários, mas também famílias venezuelanas que estejam em processo de integração e até comunidades indígenas que estão a ser confrontadas com este afluxo de migrantes.



O governo colombiano calcula que cerca de um milhão de venezuelanos já tenham cruzado a fronteira e que mais de seiscentos mil tenham ficado no país.



De acordo com as Nações Unidas, 90% destas pessoas não sabem se terão uma refeição no dia seguinte.