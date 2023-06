ONU. Leis eleitorais da Líbia são insuficientes e é preciso pacto mais alargado

"O sucesso das eleições exige não só um quadro jurídico justo, mas também um acordo político que garanta a aceitação e a inclusão de todas as partes interessadas", afirmou Abdoulaye Bathily no Conselho de Segurança da ONU, em Nova Iorque.

O diplomata senegalês afirmou que irá intensificar as negociações e tentar chegar a um acordo sobre as questões mais polémicas, permitindo que as regras acordadas sejam aplicadas e que as eleições se realizem finalmente.

O Alto Conselho de Estado da Líbia, que funciona como Senado, confirmou hoje que o seu presidente, Khaled al-Mashri, remeteu ao enviado da ONU as leis eleitorais emitidas pelo chamado comité "6+6", em conjunto com o Parlamento.

No início deste mês, após o anúncio do acordo entre as duas partes, muitas vozes se levantaram na Líbia para criticar os acordos, incluindo alguns dos mais importantes atores do país.

Segundo Bathily, as reações deixam claro que algumas questões fundamentais continuam a carecer de consenso, incluindo os critérios de elegibilidade para as eleições presidenciais, a organização obrigatória de uma segunda volta, a ligação das eleições parlamentares a uma primeira volta bem-sucedida das eleições presidenciais ou a exigência de estabelecer um novo governo provisório antes das eleições.

"Reconhecemos os esforços do comité `6+6` como um importante passo em frente, mas não é suficiente para resolver as questões mais controversas e permitir o êxito das eleições", insistiu.

Bathily apelou aos membros do Conselho de Segurança para que enviem uma mensagem de unidade a este respeito e pressionem os partidos líbios a permitir uma transição no país.

Atualmente, duas administrações paralelas partilham o poder na Líbia: o Governo de Unidade Nacional (GUN) de Abdelhamid Dbeiba, com sede em Tripoli, e um executivo paralelo em Sirte, nomeado unilateralmente pelo parlamento em fevereiro de 2022 e liderado por Osama Hammad, escolhido já este mês para substituir Fathi Bashaga.