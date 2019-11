ONU manifesta apoio aos guineenses e pede respeito pela conduta eleitoral

Numa curta mensagem, divulgada hoje nas redes sociais, Rosine Coulibaly disse aos guineenses que a ONU está ao lado dos guineenses para os apoiar na escolha do seu futuro, "através do seu direito democrático à participação política".

"Aos candidatos presidenciais, encorajamos-vos a respeitar o código de conduta para assegurar a realização de eleições livres e justas e exortamos-vos a respeitar a Comissão Nacional de Eleições e a aceitar os resultados", refere a representante do secretário-geral da ONU, António Guterres, em Bissau.

Mais de 760 mil eleitores são chamados no domingo a votar nas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, escolhendo entre 12 candidatos quem irá suceder a José Mário Vaz, que se recandidata ao cargo.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau garantiu na sexta-feira que estão reunidas as condições para que a votação para as presidenciais decorra "com tranquilidade" e "sem sobressaltos".

As urnas abrem às 07:00 e encerram às 17:00 (mesma hora em Lisboa).