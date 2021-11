ONU negoceia ajuda humanitária para migrantes com Polónia e Bielorrússia

", afirmou à Lusa o líder da Organização Internacional das Migrações (OIM), António Vitorino.Segundo avançou, os representantes das agências da ONU - OIM e Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) - nesses países "têm estado em contacto constante com as autoridades dos dois países", mas, até agora ainda não conseguiram obter acesso aos migrantes.Milhares de migrantes e refugiados, sobretudo do Médio Oriente, mas também de países africanos, estão há semanas acampados sob um frio glaciar nas florestas bielorrussas junto à fronteira com a Polónia, na esperança de entrar neste país da União Europeia.As organizações humanitárias, assim como os jornalistas, foram afastados da zona, declarada em estado de emergência, pelo que não tem sido fornecida assistência básica, como comida, alojamento, aquecimento ou cuidados médicos.", sublinhou António Vitorino, lembrando que "".Hoje "", lamentou, reiterando a "".Apesar de reconhecer que a situação melhorou ligeiramente desde quinta-feira, "porque as autoridades bielorrussas transportaram uma parte muito significativa dos migrantes para um armazém onde, pelo menos, já não estão ao ar livre" e ao frio, o diretor-geral da OIM insiste na premência do acesso de organizações que possam ajudar."É isso que nós [OIM] e o ACNUR queremos fazer, estamos prontos para fazer e esperamos que nos próximos dias haja autorização para podermos fazer, em colaboração com a Cruz Vermelha, que também está envolvida nesta operação", afirmou.





Soluções preconizadas







Uma vez ultrapassada esta fase mais urgente, António Vitorino considera que terá de se tratar do futuro destes migrantes e admite que, para esse problema, "há várias opções".Desde logo, "os migrantes em causa podem ter razões que os levem a pedir proteção internacional e, portanto, a solicitar asilo", quer na Polónia, quer na Bielorrússia.A segunda via, que será a que a OIM espera poder ajudar mais, será o retorno voluntário aos países de origem.





É urgente evitar mais mortes



António Vitorino admite estar preocupado com a crise migratória criada na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, mas escusa-se a comentar as posições políticas dos dois países.



"A minha preocupação, neste momento, não é atirar achas para a fogueira", disse hoje à Lusa, sublinhando que, "agora, o que é urgente é que o bloqueio ao acesso às pessoas seja levantado para que não haja mais mortos".



De acordo com o responsável da OIM, pelo menos nove pessoas morreram na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, onde milhares de migrantes e refugiados acampam, há algumas semanas, na esperança de entrar num país da União Europeia.



"A seu tempo haverá ocasião para julgar os atos que cada um praticou", disse, referindo-se às posições dos líderes da Polónia e da Bielorrússia face à crise migratória.