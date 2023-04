ONU. O trimestre mais mortífero no Mediterrâneo desde 2017

“Com mais de 20.000 mortes registadas nesta rota desde 2014, temo que essas mortes tenham sido normalizadas”, afirmou o diretor-geral da OIM, António Vitorino.“A persistência da crise humanitária na região central do Mediterrâneo é inaceitável”, sublinhou.De acordo com o relatório, cerca de metade destas mortes estão relacionadas com atrasos nos esforços de resgate por parte dos diferentes países “Os Estados devem responder. Atrasos e lacunas nas operações de busca e salvamento estão a custar vidas humanas”, alerta o diretor-geral da OIM.O projeto “Missing Migrants” da agência da ONU está a investigar vários casos de “naufrágios invisíveis” – casos de barcos que são dados como desaparecidos, onde não há vestígios de sobreviventes. Cerca de 300 pessoas a bordo destes barcos ainda estão desaparecidas.

Itália declara estado de emergência

Sea-Watch Italy disse ainda à Deutsche Welle que uma embarcação com 400 migrantes está à deriva em Malta. A ONGdisse ainda àque uma embarcação com 400 migrantes está à deriva em Malta.

As autoridades italianas declararam esta quarta-feira estado de emergência em resposta ao “aumento acentuado” da chegada de migrantes àquele país.As chegadas de migrantes à Itália aumentaram acentuadamente em comparação com o mesmo período do ano passado, apesar dos esforços do Governo de extrema-direita Giorgia Meloni para reprimir a migração irregular.A guarda costeira resgatou ainda cerca de 800 pessoas de um barco de pesca na costa da Sicília."Estamos a falar de um fenómeno nunca visto no passado. As ilhas sozinhas não conseguem fazer face a este estado de emergência", afirmou.O estado de emergência vigorará por seis meses e desbloqueará cinco milhões de euros para as regiões a sul do país que lidam com a crise migratória.O diretor-geral da OIM pede uma “coordenação pró-ativa” dos vários países nos esforços de busca e resgate, salientando que “salvar vidas é uma obrigação legal dos Estados”.“Guiados pelo espírito de partilha de responsabilidade e solidariedade, pedimos aos Estados que trabalhem juntos e trabalhem para reduzir a perda de vidas nas rotas de migração", apela António Vitorino.

c/agências