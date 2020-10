ONU pede à Arménia e ao Azerbaijão que respeitem cessar-fogo

Numa reunião à porta fechada na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, o Conselho de Segurança analisou a situação naquele pequeno território montanhoso, onde o reinício dos combates, em 27 de setembro, deixou já centenas de vítimas.No encontro, organizado a pedido da França, da Rússia e dos Estados Unidos, os 15 países-membros do órgão da ONU associaram-se ao apelo do secretário-geral da organização, António Guterres, para que a trégua seja respeitada.No sábado, Guterres condenou os ataques contra a população de Nagorno-Karabakh, em violação da trégua humanitária, acordada no sábado.", afirmaram vários diplomatas.A Rússia, que ocupa atualmente a presidência rotativa do Conselho, está a trabalhar numa declaração nesse sentido, acrescentaram.

Origem do conflito







A região de Nagorno-Karabakh, cuja população é maioritariamente arménia cristã, separou-se do Azerbaijão, muçulmano xiita turcófono, pouco antes da dissolução da antiga União Soviética, em 1991.A secessão desencadeou uma guerra que causou 30 mil mortos. Em 1994, entrou em vigor um cessar-fogo, marcado por vários conflitos esporádicos, até 27 de setembro passado.A "trégua humanitária" que devia ter entrado em vigor no domingo foi ignorada pelos dois lados, com acusações mútuas sobre novos ataques na segunda-feira. Um primeiro cessar-fogo negociado por Moscovo para 10 de outubro nunca foi respeitado.A ONU adotou quatro resoluções sobre este conflito no início dos anos de 1990. Os combates atuais e os mais violentos desde 2016 entraram já na quarta semana.