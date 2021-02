ONU pede a EUA e UE para suspenderem sanções contra a Venezuela

O pedido partiu da Relatora Especial para os Direitos Humanos. Alena Douhan considera que as sanções estão a ter "um efeito devastador sobre a população" e já não prejudicam apenas os mais pobres, mas também profissionais de saúde, pessoas com deficiência e com doenças crónicas e as populações indígenas.