ONU pede a funcionários afegãos que fiquem em casa após exclusão das mulheres pelos taliban

As Nações Unidas anunciaram esta terça-feira que lançaram uma revisão das suas operações no Afeganistão depois de o regime taliban ter proibido as funcionárias afegãs de trabalharem para a organização., disse o porta-voz da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Manua) em comunicado nesta terça-feira."Durante este período, a ONU no Afeganistão realizará todas as consultas necessárias, fará os ajustes operacionais necessários e acelerará a preparação de alternativas para todos os resultados possíveis”, lê-se no comunicado.“Deve ficar claro que quaisquer consequências negativas desta crise para o povo afegão serão de responsabilidade das autoridades taliban”, acrescenta o documento.“É uma grande violação dos direitos das mulheres” e a ONU “não pode aceitar isso, nem no Afeganistão nem em qualquer outro país” e “abrir exceções”, salientou.

“Inaceitável e francamente inconcebível”

A ONU considerou a decisão do regime taliban de proibir mulheres afegãs de trabalhar para as Nações Unidas “inaceitável e francamente inconcebível”, salientando que as mulheres são essenciais para as suas operações no Afeganistão.A decisão do regime taliban, anunciada na semana passada, gerou fortes críticas internacionais.Na altura, o regime taliban justificou a medida com as “graves denúncias” que diz ter recebido sobre o descumprimento do uso do hijab, que deve cobrir totalmente o corpo e o rosto das mulheres.

Devido à incapacidade de administrar os programas sem as equipas femininas, pelo menos cinco organizações de ajuda internacional encerraram as atividades no Afeganistão.

O Conselho de Segurança da ONU manifestou-se "profundamente alarmado” e instou o regime taliban "a reabrir as escolas e reverter rapidamente essas políticas e práticas, que representam uma erosão crescente do respeito pelos Direitos Humanos e liberdades fundamentais".Desde agosto de 2021, as mulheres também foram excluídos de muitos empregos públicos. As mulheres estão proibidas de sair de casa ou de viajar sem estarem acompanhadas de um parente do sexo masculino e devem cobrir-se completamente com o hijab ao sair de casa.