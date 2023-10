ONU pede à Rússia que retire ordens de detenção contra membros do Tribunal Penal Internacional

"Partilhamos as preocupações expressas na terça-feira pela presidência da assembleia de Estados partes do TPI de que estas ações são inaceitáveis e pedimos que sejam retiradas rapidamente", disse a porta-voz Ravina Shamdasani, a partir de Genebra.

No mês passado, a Rússia emitiu mandados de detenção vários membros do TPI, incluindo um dos juízes do TPI, responsável por investigar e julgar pessoas acusadas dos crimes mais graves, como genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes de agressão.

Em março, o TPI ordenou a detenção do Presidente russo, Vladimir Putin, e da comissária para os Direitos da Criança russa, Maria Lvova Belova, por alegada deportação ilegal e transferência de crianças ucranianos para a Rússia.

Dias depois, a Rússia abriu casos contra o procurador do TPI, Karim Khan, e três juízes, de acordo com meios de comunicação social.

Criado em julho de 2002, ao abrigo do Estatuto de Roma, o TPI tem sede na Haia, Países Baixos, e é "uma pedra angular do Estado de Direito e complementa o trabalho de tribunais nacionais na luta contra a impunidade", afirmou Shamdasani.

"É crucial que tribunal e funcionários possam desempenhar as funções vitais sob o Estatuto de Roma, sem obstáculos por pressão, interferência ou intimidação, de qualquer parte", acrescentou.