ONU pede à Venezuela para investigar confrontos entre mineiros ilegais e militares

"Fazemos um apelo para aliviar a tensão em Yapacana. Reiteramos a disposição da ONU Venezuela para apoiar a investigação dos factos e para promover soluções duradouras, desde o respeito integral pelo Estado de direito, os direitos humanos e a natureza", escreveu o coordenador residente da ONU para a Venezuela, Gianluca Rampolla, na rede social X (antigo Twitter).

O violento confronto, segundo a imprensa local, aconteceu após militares venezuelanos desalojarem mineiros ilegais de uma mina de ouro.

As Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela (FANB) confirmaram, na quinta-feira, que duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas, entre elas três militares, durante um confronto entre as forças de segurança e mineiros ilegais, em Yapacana, no estado venezuelano do Amazonas.

Num comunicado, as FANB explicaram que "400 militares procederam ao desalojamento, desmantelamento e destruição de mais de 500 estruturas clandestinas que eram utilizadas para a mineração ilegal", naquela localidade, próxima da fronteira entre a Venezuela e a Colômbia e entre a Venezuelana e o Brasil.

"No momento da abordagem, quando as pessoas estavam a ser instadas a abandonar o setor pacificamente, um grupo de mineiros atacou de surpresa e premeditadamente os funcionários, com armas brancas e armas de fogo", notou o documento assinado pelo ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López.

Esta ação, sublinhou, "fez com que duas pessoas morressem e três ficassem feridas, assim como três militares".

Segundo a imprensa local, as FANB desalojaram, desde 01 de julho, na Amazónia venezuelana, "mais de 12.000 pessoas" tidas como mineiros ilegais, uma ação que as autoridades dizem ter levado a cabo cumprindo estritamente o quadro do sistema jurídico "e, acima de tudo, com um profundo respeito pelos direitos humanos".