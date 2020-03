ONU pede "diálogo construtivo" na Guiné-Conacri na véspera de eleições polémicas

Numa declaração de Stéphane Dujarric, porta-voz de António Guterres, o secretário-geral da ONU "apela a todas as partes para que garantam um processo pacífico e transparente", de modo a "alcançar um consenso através de um processo inclusivo".

"As Nações Unidas estão prontas a apoiar esses esforços, inclusive através do Representante Especial do Secretário-Geral para a África Ocidental e o Sahel, Mohamed Ibn Chambas", acrescenta o secretário-geral.

Na sexta-feira, a União Europeia (UE) considerou não estarem reunidas as condições para uma "votação transparente e pacífica" nas eleições legislativas e referendo constitucional de domingo na Guiné-Conacri, sublinhando a "extrema polarização" do país.

"As condições para a organização de uma votação transparente e pacífica, cujo resultado possa ser aceite por todos, não estão atualmente reunidas", disse Virginie Battu-Henriksson, porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell,

A UE lembrou, em comunicado, que a votação de 22 de março, decidida pelas autoridades da Guiné-Conacri, acontecerá num "contexto de polarização extrema" e sublinhou a importância da realização de eleições "credíveis e inclusivas".

Reafirmando apoio às iniciativas da Comunidade Económica dos Países da África Ocidental (CEDEAO) e da Organização Internacional da Francofonia, a diplomacia europeia apela "aos atores políticos para que assumam responsabilidade face aos desafios que a Guiné-Conacri enfrenta".

A Guiné-Conacri vai domingo a votos para eleger o parlamento e decidir se viabiliza um referendo para uma nova Constituição que poderá resultar na renovação do mandato do Presidente Alpha Condé.

A eleição dos 114 deputados do parlamento, já por quatro vezes adiada e com meses de atraso, assume um plano secundário face à votação de um referendo que pretende realizar emendas à Constituição aprovada em maio de 2010.

Estas votações estavam previstas para ser realizadas em 01 de março, mas foram adiadas poucos dias antes, após a retirada de observadores da União Africana e da CEDEAO devido à insegurança.

Ensino obrigatório até aos 16 anos, fixação da idade legal para contrair matrimónio nos 18 anos, proibição da mutilação genital, proibição do trabalho escravo e infantil, garantia de direitos iguais às mulheres em caso de divórcio, atribuição às mulheres de, pelo menos, um terço dos lugares parlamentares, abolição da pena de morte e limitação de mandatos presidenciais a um máximo de dois períodos de seis anos são algumas das alterações ao texto fundamental do país.

No entanto, oposição e críticos do Presidente guineense temem que a nova versão da Constituição possa oferecer ao chefe de Estado, com 82 anos, a possibilidade de recomeçar a contagem do número de mandatos presidenciais.

No final de fevereiro, a Organização Internacional da Francofonia (OIF) reportou a existência de sérias irregularidades nos cadernos eleitorais, considerando que havia quase 2,5 milhões de eleitores "problemáticos", que foram, entretanto, retirados das listas na sua quase totalidade.

Alpha Condé, um veterano socialista, chegou ao poder em 21 de dezembro de 2010, colocando um ponto final a um período de transição de dois anos e mais de cinco décadas de governos autoritários desde que o país obteve a sua independência de França em 1958.