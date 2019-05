ONU pede libertação de Julian Assange

RTP03 Mai, 2019, 16:29 / atualizado em 03 Mai, 2019, 16:29 | Mundo

O Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenções Arbitrárias (WGAD) afirmou estar “profundamente preocupado” com a pena imposta a Assange por violar as suas condições de liberdade condicional, que descreveu como “uma pena desproporcionada”.







O grupo já por duas vezes havia pedido que Assange fosse libertado. Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o WGAD lamentou que o Governo tenha imposto a “privação da liberdade de Assange”.





Para os membros do grupo de Direitos Humanos “vale a pena relembrar que a detenção e a respetiva fiança de Assange no Reino Unido estavam ligadas a uma investigação iniciada em 2010 na Suécia”. Contudo, acrescentam que as investigações sobre o caso foram interrompidas em 2017.





O WGAD demonstrou ainda a sua preocupação com o facto de Assange ter ficado detido a partir do dia 11 de abril de 2019 numa prisão de segurança máxima de Belmarsh, como “se tivesse sido condenado por um crime grave”. Acrescentou ainda que “este tratamento parece contrariar os princípios previstos pelas normas dos Direitos Humanos”.





A extradição

O processo do pedido de extradição iniciou-se após Assange ter sido condenado a 50 semanas de prisão por violação da liberdade condicional.





Esta quinta-feira, o fundador do WikiLeaks foi presente a tribunal, em Londres, onde se opôs à extradição para os Estados Unidos. “Não quero entregar-me para ser extraditado por ter feito jornalismo que obteve vários prémios e protegeu muitas pessoas”, explicou Assange.





Se aterrar nos Estados Unidos, Assange será acusado de conspirar com o antigo soldado Chelsea Manning para piratear um computador do Pentágono, de forma a revelar informações comprometedoras sobre a atividade das Forças Armadas norte-americanas.







Assim, o grupo reiterou a sua “recomendação ao governo do Reino Unido, conforme expresso no parecer de 2015 e na declaração de 21 de dezembro de 2018, de que o direito de Assange à liberdade pessoal deve ser restaurado”.O fundador do WikiLeaks está sob custódia das autoridades britânicas, após ter sido detido no dia 11 de abril e ter rejeitado pagar uma fiança. De acordo com um juiz britânico, o processo de extradição de Assange para os EUA pode levar meses.