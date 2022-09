ONU pede "máxima contenção" do Irão na resposta aos protestos

No encontro com Ebrahim Raisi pediu ainda que a polícia se abstenha de usar qualquer força desnecessária ou desproporcional nas manifestações que já causaram 75 mortos.



A ONU considera essencial o início de uma "investigação rápida, imparcial e efetiva" sobre a morte de Mahsa Amini.



A jovem de 22 anos morreu no hospital a 13 de setembro, três dias depois de ter sido detida por violar as regras do vestuário feminino.