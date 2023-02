ONU pede que sejam identificados e punidos autores da morte de `capacetes azuis`

Uma bomba explodiu à passagem do comboio de veículos em que se deslocavam os soldados, de nacionalidade senegalesa, que integravam a Missão de Estabilização da ONU no Mali (Minusma).

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou "vigorosamente" o ataque e expressou solidariedade às famílias das vítimas, ao governo e ao povo do Senegal.

Guterres relembrou que ataques que têm como alvo as forças de paz das Nações Unidas podem ser considerados crimes de guerra.

Também os membros do Conselho de Segurança da ONU pediram às autoridades malianas que se esforcem por identificar os autores do ataque para que sejam levados à justiça e apresentaram condolências ao governo do Senegal.

Este órgão das Nações Undas expressou preocupação com a situação de segurança no Mali e a dimensão transnacional da ameaça terrorista na região do Sahel.

As Nações Unidas informaram que o ataque ocorreu junto à aldeia de Songobia, perto da cidade de Bandiagara, quando os capacetes azuis transportavam suprimentos para uma base na área de Sévaré.

Horas após o incidente, o chefe da Minusma, El-Ghassim Wane, citado no comunicado divulgado pela ONU, disse que este ataque é "mais um exemplo trágico da complexidade do ambiente operacional e dos sacrifícios feitos pela comunidade internacional pela paz no Mali".

Os 15 Estados-membros do Conselho de Segurança sublinharam que a paz na região não será alcançada sem a combinação de esforços políticos, de segurança, de consolidação da paz e de desenvolvimento beneficiando todas as regiões do Mali, bem como a implementação do acordo de paz de 2015.

A Minusma é considerada uma das missões mais perigosas para as forças de manutenção da paz. Desde a sua criação, em 2013, 168 `capacetes azuis` perderam a vida em atos violentos, de acordo com dados divulgados hoje pela ONU.

O Mali, país africano da região do Sahel que é governado por uma junta militar, após dois golpes de Estado, e está mergulhado numa grave crise de segurança - com grupos terroristas a operar no seu território -, tem limitado cada vez mais a capacidade de operação da Minusma.

O último desentendimento com a missão aconteceu no início deste mês, quando a junta militar declarou o representante do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos `persona non grata` por ignorar a versão do Governo sobre a situação dos direitos humanos no país.