ONU precisa de 569 ME para assistência a refugiados da RDcongo este ano

Mais de um milhão de refugiados e requerentes de asilo da RDCongo estão em todo o continente africano, a maioria no Uganda (479.400), mas também no Burundi (87.500), Tanzânia (80.000), Ruanda (72.200), Zâmbia (52.100), República do Congo (28.600) e Angola (23.200).

A agência das Nações Unidas destaca, em comunicado, que a RDCongo "continua a viver uma das crises humanitárias mais complexas e de longa data de África", e por isso vai avançar com este plano, para o qual precisa de 605 milhões de dólares (cerca de 569 milhões de euros).

O Plano Regional de Resposta aos Refugiados (RRRP), desenvolvido em parceria com 69 organizações de ajuda humanitária, irá "apoiar os refugiados que encontraram segurança em países vizinhos" mas também "prestar apoio às comunidades de acolhimento locais", refere o ACNUR.

O Uganda continua a ser o maior país de acolhimento e, só em 2022, os ataques de grupos armados no leste da RDCongo levaram cerca de 98.000 refugiados a fugir para território ugandês, onde estão agora um total de quase meio milhão de refugiados.

Os colonatos e os campos de refugiados atingiram ou excederam a capacidade em muitos países de acolhimento, os serviços básicos disponíveis, como os cuidados de saúde, a água e o saneamento, são levados até aos seus limites e a insegurança alimentar é uma preocupação crescente, descreve a agência da ONU.

O ACNUR e os parceiros apelam à comunidade internacional para que garanta "o apoio continuado a estes generosos países de acolhimento, para que as populações vulneráveis de refugiados possam ser protegidas, terem abrigo, alimentação, saúde, educação e outros serviços básicos".

Um contexto socioeconómico e político frágil, a insegurança contínua devido aos ataques recorrentes de grupos armados, graves violações dos direitos humanos e outros fatores levam a ONU a prever a continuação do fluxo de refugiados para os países vizinhos em 2023.

Mais de 5,8 milhões pessoas estão também deslocadas internamente por conflitos na RDCongo, sobretudo nas províncias de leste, "onde operam mais de 132 grupos armados não estatais", refere o ACNUR, revelando que, desde março de 2022 e só na província de Kivu do Norte, pelo menos 521.000 pessoas foram forçadas a fugir.