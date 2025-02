ONU precisa de quase oito ME para afetados por ciclones em Moçambique

Os ciclones atingiram a região norte de Moçambique entre dezembro do ano passado e janeiro, com maior impacto para as províncias de Cabo Delgado e Nampula, tendo afetado cerca de 736.000 pessoas e causado a destruição de infraestruturas públicas e privadas, refere-se num relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), consultado hoje pela Lusa.

"Muitos destes distritos acolhem também um grande número de pessoas deslocadas internamente, que já foram desalojadas pelo conflito [em Cabo Delgado]", refere-se.

A agência explica ainda que esta "crise agravada" realça os "desafios extremos" que os deslocados internos enfrentam, enquanto lutam para recuperar dos conflitos armados e dos choques climáticos no país.

"A ameaça de ciclones adicionais nesta época mantém-se, sublinhando a importância dos esforços de preparação contínuos", acrescenta-se.

A agência da ONU para os refugiados avançou ainda que já assistiu cerca de 30.000 pessoas e que o suporte adicional servirá para continuar a prover "assistência crucial" aos afetados pelos ciclones no país.

O Governo moçambicano anunciou, na quarta-feira, a alocação de 120 milhões de euros para assistência e reabilitação de infraestruturas públicas destruídas na passagem dos ciclones Chido e Dikeledi, no norte do país.

"O Governo tem disponíveis mecanismos de financiamento para fazer face aos danos provocados, tendo analisado e aprovado nesta sessão o plano de resposta que ascende a oito mil milhões de meticais (cerca de 120 milhões de euros), o qual constituirá a base para intervenções de assistência e reabilitação de infraestruturas públicas destruídas", disse o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, após uma reunião do executivo, em Maputo.

Inocêncio Impissa indicou ainda que o Governo, na primeira fase, vai priorizar "respostas imediatas" face às necessidades nas províncias atingidas, prometendo mobilizar recursos para "intervenções de médio e longo prazos".

Em 13 de janeiro, o ciclone tropical severo Dikeledi atingiu Moçambique, causando pelo menos 11 mortos e afetando outras 250 mil pessoas, incluindo a destruição de quase 20 mil casas, segundo o mais recente balanço oficial das autoridades moçambicanas.

O ciclone Chido, que atingiu Moçambique em 14 de dezembro, causou a morte de pelo menos 120 pessoas e afetou outras 450 mil.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.