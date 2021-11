ONU preocupada com fome em Angola, risco mundial abrange 45 milhões de pessoas

Um comunicado hoje divulgado pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA) em Roma indica que um novo máximo de 45 milhões de pessoas em 43 países estão à margem de uma situação de extrema escassez de comida e que "o mínimo impacto" pode ter consequências desastrosas.

Em comparação com dados prévios lançados durante este ano, o número de pessoas em risco aumentou em três milhões. Em 2019 existiam cerca de 27 milhões nesta situação.

Segundo o comunicado, a situação mais grave localiza-se no Afeganistão, onde o PMA está a tentar prestar auxílio a 23 milhões de pessoas, mas também se observaram aumentos de casos em Angola, Etiópia, Haiti, Somália, Quénia ou Burundi.

O Programa Mundial de Alimentos sublinha que são necessários sete mil milhões de dólares para "evitar a fome globalmente".

"À medida que o custo da assistência humanitária aumenta exponencialmente, precisamos de mais fundos para alcançar as famílias em todo o mundo que já esgotaram a capacidade de lidar com a fome extrema", declarou o diretor executivo do PMA, David Beasley.

O responsável frisou que "dezenas de milhões de pessoas estão a olhar para o abismo" e acrescentou que sem financiamento e sem ajudas, as 45 milhões de vítimas da fome vão morrer.

"O PMA está a realizar a maior operação da sua história, visando 139 milhões de pessoas este ano. Mas existem obstáculos imensos", lê-se ainda no comunicado hoje divulgado.

Alguns dos motivos para os recordes da insegurança alimentar dizem respeito a conflitos, instabilidade, mudanças climáticas, pandemia de covid-19 e aumento dos preços dos alimentos, dos combustíveis e dos fertilizantes, segundo David Beasley, que considerou que "tudo isso leva a novas crises como a que ocorre agora no Afeganistão, bem como a emergências de longa data como no Iémen e Síria".

A pandemia de covid-19 terá sido responsável por um aumento de 15 milhões de pessoas em risco de fome.

O PMA, com 20 mil funcionários em todo o mundo, faz parte da Organização das Nações Unidas e é governado por um quadro diretivo de 36 Estados-membros, procurando ajudar vítimas de conflitos e desastres em 80 países.