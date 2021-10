ONU preocupada com situação "deteriorada" no Saara Ocidental

Estes dois fatores "alteraram significativamente o ambiente operacional do Minurso (operação da ONU de 235 observadores), limitando a capacidade da missão de cumprir o seu mandato", acrescentou António Guterres, no documento que ainda não foi tornado público e obtido pela agência noticiosa France-Press (AFP).

Dizendo estar "profundamente preocupado" com os acontecimentos do ano passado no Sahara Ocidental, o responsável da ONU afirmou que "o reinício das hostilidades entre Marrocos e a Frente Polisario é um grande revés para se alcançar uma solução política" para este conflito de longa data.

"Continua a existir um risco claro de escalada enquanto persistirem as hostilidades", declarou, apelando "às partes para que acalmem a situação e cessem imediatamente as hostilidades".

"O reinício de um processo político é ainda mais urgente" e as partes devem chegar a acordo sobre a nomeação de um enviado da ONU para relançar o diálogo político sobre o Sahara Ocidental, insistiu Guterres.

Este conflito tem estado sem emissário da ONU desde maio de 2019, tendo todas as personalidades propostas por Guterres sido rejeitadas por um lado ou pelo outro.

No relatório, António Guterres recorda que em meados de novembro de 2020 a Frente Polisario tinha anunciado, após incidentes com Marrocos, que já não se sentia comprometida com o cessar-fogo que estava em vigor desde 1991.

Em dezembro de 2020, o ainda Presidente norte-americano em exercício, Donald Trump, rompeu com posições anteriores dos EUA e reconheceu a soberania de Marrocos sobre todo o Saara Ocidental, uma decisão sobre a qual o atual Presidente norte-americano, Joe Biden ainda não comentou.

No final de agosto, a Argélia, que apoia a Polisario, rompeu as relações diplomáticas com Marrocos, nomeadamente devido às posições do país sobre o Saara Ocidental.

Os combatentes da independência da Polisario apelam a um referendo da ONU sobre autodeterminação, enquanto Marrocos, que controla mais de dois terços da antiga colónia espanhola, propõe um plano de autonomia sob a sua soberania.