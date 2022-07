ONU preocupada com situação dos direitos humanos na Líbia

"A situação global na Líbia continua a ser altamente volátil. Apesar dos progressos alcançados, persiste o impasse constitucional e político. (...) Assistimos a manifestações de líbios frustrados pela falta de progressos nas eleições e serviços estatais deficientes", disse a secretária-geral adjunta de Assuntos Políticos e Operações de Paz para África da ONU, Martha Pobee, perante o Conselho de Segurança da organização, acrescentando que a situação dos direitos humanos no país "continua a ser motivo de grande preocupação".

Pobee mencionou as manifestações no país a 1 de julho, incluindo em cidades como Tripoli, Benghazi, Al Bayda e Tobruk.

Nestes protestos, o edifício do parlamento em Tobruk foi invadido e danificado, notou a responsável.

"Os manifestantes expressaram frustração perante a continuação das divisões políticas e a deterioração das condições de vida. Exigiram a rápida realização de eleições e soluções para a crise elétrica do país e a escassez de combustível", sublinhou a responsável ganesa, exortando os atores políticos líbios "a darem ouvidos ao apelo do povo".

Pobee também apontou para "divisões políticas contínuas", incluindo a crise sobre as instituições executivas e soberanas, que pode estar a prolongar o "ambiente tenso da segurança em Tripoli e arredores".

Segundo a secretária-geral adjunta, "à medida que os grupos armados continuam a posicionar-se (...) o risco de escalada aumenta".

"A atividade militar também aumentou na região ocidental, especialmente no flanco oriental de Tripoli, Misrata e na periferia de Sirte", acrescentou.

Situação interna preocupante

A Líbia vive uma grande crise política desde a queda do regime de Muammar Kadhafi, em 2011, atormentada por divisões entre Oriente e Ocidente e pela interferência estrangeira.

Dois governos rivais disputam atualmente o poder no país, o governo de "união nacional" de Abdelhamid Dbeibah, sediado em Tripoli, rival do executivo de Fathi Bashaga, ex-ministro do Interior e também designado chefe de governo em 10 de fevereiro passado pela Câmara de Representantes, o parlamento fixado no leste do país.

O leste e parte do sul são de facto controlados pelo marechal Khalifa Haftar, rival de Trípoli, que tentou sem sucesso conquistar militarmente o oeste da Líbia entre 2019 e 2020.

Uma dupla eleição, presidencial e legislativa, inicialmente prevista para dezembro para estabilizar o país, foi adiada indefinidamente, devido a divergências sobre a base legal das eleições e a presença de candidatos controversos.