ONU prepara nova operação de retirada de civis de Mariupol

A confirmação chegou pela voz de Martin Griffiths, responsável pela resposta humanitária da ONU, ainda na conferência de doadores, em Varsóvia. A Cruz Vermelha, parceira no terreno, confirmou igualmente que estava em marcha uma nova operação de evacuação e o presidente Zelensky também o veio afirmar na sua comunicação diária em vídeo.







escondidos nos túneis que foram desenhados durante a guerra fria para serem um bunker nuclear. Entre eles, cerca de 20 crianças.O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que tudo deve ser feito para "tirar as pessoas desta área infernal".O presidente ucraniano chamou a atenção para os ataques russos que continuam e colocou a tónica nas crianças que ainda estão no local. "Imaginem este inferno. E há crianças! Mais de dois meses de bombardeamentos constantes, bombardeamentos, mortes constantes nas proximidades", disse Zelensky.sendo que as estimativas apontam para perto do meio dia.





Na primeira operação, domingo, foram retiradas 150 pessoas de Azovstal. Na segunda operação, cerca de 340 civis saíram de toda a área de Mariupol.





Mas, apesar do anúncio de um cessar-fogo de três dias, os relatos de bombardeamentos russos na área não param. Vladimir Putin veio dizer que as forças russas estão instruídas para dar passagem segura aos civis, mas que os combatentes têm de se render.







Putin tinha já declarado vitória em Mariupol, e ordenou que o Exército fechasse a passagem da fábrica, mais do que a tentasse controlar. No entanto, as forças ucranianas continuam nas instalações e dizem que as forças russas estão a atacar. O Kremlin nega que esteja a tentar entrar na fábrica e insiste que o corredor humanitário está aberto como parte do cessar-fogo anunciado.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.