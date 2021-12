ONU prolonga missão de paz na Somália por apenas mais três meses

O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje por unanimidade uma resolução estendendo por apenas três meses, até 31 de março, a força de paz da União Africana na Somália (Amisom), com os países do Ocidente a expressarem irritação com a falta de progressos para reconfigurar a missão.