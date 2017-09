ONU quer inquérito sobre possíveis crimes contra a Humanidade na Venezuela

RTP11 Set, 2017, 09:41 / atualizado em 11 Set, 2017, 11:35 | Mundo

“A minha investigação sugere a possibilidade que crimes contra a Humanidade tenham sido cometidos. (...) Exorto o Conselho [dos Direitos do Homem da ONU] a lançar um inquérito internacional sobre a violação dos Direitos do Homem na Venezuela”, afirmou Zeid Ra'ad Al Hussein em Genebra.



O Alto-Comissário alerta que o Presidente Nicolás Maduro poderá avançar para esmagar as instituições democráticas, dizendo que há a possibilidade de uma escalada de tensões no país, com o Governo a “esmagar instituições democráticas e vozes críticas”.



No mês passado, o gabinete de Zeid Ra'ad Al Hussein já tinha vindo afirmar que as forças de segurança Venezuelanas tinham cometido extensas e aparentemente deliberadas violações dos direitos humanos na repressão de manifestações contra o Governo, dizendo que a democracia “estava quase morta”.



Zeid al Hussein recordou a Caracas que a Venezuela é um membro do Conselho de Direitos Humanos e que, como tal, “tem um dever particular na hora de salvaguardar os níveis mais elevados na promoção e proteção dos direitos humanos”.



O diplomata jordano fez estas observações pouco antes da intervenção do chefe da diplomacia venezuelana, Jorge Arreaza, na sessão do Conselho de Direitos Humanos e poucas semanas depois da divulgação pela agência que lidera de um relatório sobre as violações dos direitos humanos cometidas no âmbito dos protestos antigovernamentais entre 01 de abril e 31 de julho por parte das forças de segurança e das unidades militarizadas.



O relatório fala do uso excessivo da força, possíveis execuções extrajudiciais, maus-tratos e tortura, detenções arbitrárias, buscas ilegais e violentas em casas particulares, julgamentos militares contra civis, ataques a jornalistas e ataques e restrições a opositores.



Os protestos contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro provocaram pelo menos 125 mortos desde abril, de acordo com o Ministério Público venezuelano.



c/Lusa