ONU quer investigação. Grécia resgatou das águas 92 migrantes nus e feridos

Os refugiados, de origem síria e afegã, estavam completamente nus e apresentavam feridas visíveis quando foram encontrados pela guarda costeira grega. Atenas responsabiliza a Turquia pela forma “desumana” como os migrantes foram tratados, contudo, o país liderado por Recep Tayyip Erdogan rejeita qualquer responsabilidade no incidente e pede ao governo grego para “pôr termo às suas acusações falsas e sem qualquer fundamento”.

"A Grécia mostrou uma vez mais ao mundo inteiro que nem sequer respeita a dignidade destas pessoas oprimidas, ao publicar as fotografias dos refugiados que deportou, roubando-lhes a sua dignidade", disse o diretor de Comunicações da Presidência turca, referindo-se à fotografia que o ministro das Migrações da Grécia publicou no seu Twitter e na qual é possível ver vários homens completamente nus, agachados e a tentar cobrir os órgãos genitais com as mãos.



As autoridades gregas alegam por seu lado que têm testemunhos dos refugiados que confirmam as agressões por parte de militares turcos, descrevendo o comportamento destes como “uma vergonha para a civilização”.



Enquanto a troca de acusações entre os países vizinhos se multiplica e leva a comunidade ocidental a temer um conflito armado no mar Egeu, o Alto Comissariado das Nações Unidas mostra-se “profundamente chocado” com os tratamentos “cruéis” e “degradantes” que terão sido infligidos aos refugiados nas margens do rio Evros. A organização anunciou a abertura de um inquérito completo sobre o incidente por considerar que as circunstâncias deste cenário “não são claras”.



Efetivamente, a violência na fronteira entre a Grécia e a Turquia é algo comum para quem a tenta atravessar. Ancara acusa Atenas de recorrer frequentemente a um fenómeno chamado pushbacks, que consiste em “devolver” as embarcações de refugiados para a origem quando estas já estão nas águas do país e a lei internacional obrigaria ao resgate. As autoridades gregas negam recorrer a esta prática, mas continuam a ser sistematicamente acusadas por organizações não-governamentais de cometer este crime contra os direitos dos migrantes.