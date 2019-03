ONU quer investigação sobre violência policial contra "coletes amarelos"

RTP06 Mar, 2019, 16:43 | Mundo

A Alta-Comissária Michelle Bachelet lembrou, segundo citação da Agência France Presse, que os "coletes amarelos" se manifestam "contra o que consideram como a [sua] exclusão dos direitos económicos e da [sua] participação na coisa pública".





Segundo Bachelet, "as desiguladades existem em todos os países (...) mesmo nos Estados prósperos as pessoas sentem-se excluídas dos benefícios do desenvolvimento e privadas de direitos económicos e sociais".







A Alt-Comissária acrescentou ainda: "Encorajamos o Governo [francês] a prosseguir o diálogo e reclamamos com urgência uma investigação aprofundada sobre todos os casos denunciados de abuso da força".

Em causa estão principalmente os disparos com balas de borracha, um tipo de munição que é objecto de acesa polémica em França, e que tem causado entre os manifestantes ferimentos graves, com as suas sequelas de incapacidades permanentes e irreversíveis.