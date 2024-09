ONU. Rangel lamenta poucos avanços para travar hostilidades no Médio Oriente e Ucrânia

REUTERS/Mike Segar

O ministro dos Negócios Estrangeiros faz um balanço positivo da presença na Assembleia Geral da ONU e dos progressos alcançados na chamada Cimeira do Futuro, mas lamenta que o encontro de alto nível de pouco tenha servido para travar as hostilidades no Médio Oriente ou na Ucrânia.