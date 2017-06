ONU recebeu 40% das armas das FARC

Lusa 15 Jun, 2017, 08:55 | Mundo

Ao terminar o segundo dia da segunda fase do "processo de abandono das armas, a Missão tem na sua posse aproximadamente 40% das cerca de 7.000 armas individuais registadas, monitorizadas e verificadas", indica um comunicado da Missão da ONU.

No entanto, o organismo explicou que espera que nos próximos dias o processo de deposição de armas "continue a desenvolver-se para dar cumprimento ao acordado".

As FARC já tinham entregado 30% das armas e na terça-feira iniciaram a segunda fase, em que devem entregar outros 30%, de modo a que os restantes 40% possam ser entregues até 20 de junho.

Fontes próximas do processo de paz explicaram à agência Efe que a segunda fase de entrega de armas vai continuar, de modo a atingir os 60% nos próximos dias.

Espera-se que a 20 de junho a totalidade das armas pessoais das FARC esteja nas mãos da ONU, restando apenas entregar o material de guerra escondido em mais de 900 depósitos.

Também na quarta-feira o Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, destacou o sucesso do acordo de paz com as FARC, afirmando que permitiu encerrar a "fábrica de vítimas" que representou o conflito de mais de cinco décadas.

"Posso dizer-vos que me sinto feliz porque conseguimos, com um acordo realista e sério com o país, encerrar para sempre essa fábrica de vítimas que foi o conflito com as FARC", declarou.