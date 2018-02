ONU reconhece que situação em Ghouta oriental não melhorou apesar da resolução

Lusa28 Fev, 2018, 17:54 / atualizado em 28 Fev, 2018, 17:54 | Mundo

Segundo o responsável humanitário das Nações Unidas, Mark Lowcock, os combates continuam nessa zona dos arredores de Damasco, impossibilitando a entrada de comboios humanitários e a retirada dos feridos.



O secretário-geral adjunto para os Assuntos humanitários garantiu que 40 camiões com ajuda humanitária estão preparados para partir em direção a Ghouta oriental, mas lamentou que nada tenha mudado desde a adoção da resolução pelo CS, no sábado. A ONU está preparada para se deslocar a dez locais que estão cercados, assegurou Lowcock.



"Quando será aplicada a vossa resolução?", questionou hoje perante os membros do CS o responsável da ONU.



Desde sábado que não se registou qualquer acesso humanitário, nem autorização do regime para garantir o acesso às zonas cercadas, nem a presença de pessoal médico. Pelo contrário, bombardeamentos diários, mortos diários, feridos diários, sublinhou.



Antes da reunião, o embaixador sueco adjunto na ONU, Carl Skau, reclamou o "acesso imediato" para a ajuda humanitária. "O tempo passa, não há tempo a perder", implorou.



Após uma noite assinalada por intensos confrontos na periferia de Ghouta oriental, a aviação do regime bombardeou hoje de novo diversas localidades do enclave rebelde, onde segundo o OSDH cerca de 600 civis foram mortos desde 18 de fevereiro, incluindo mais de 100 crianças.