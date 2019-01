ONU revela que 890 pessoas morreram em confrontos étnicos na RDCongo em dezembro

Lusa16 Jan, 2019, 17:06 | Mundo

De acordo com um comunicado daquela agência e segundo "fontes credíveis", os atos de violência registaram-se naquele período em quatro comunidades de Yumbi, na província de Mai-Ndombe.

"É crucial que toda esta violência seja objeto de um inquérito aprofundado e rápido para que os seus autores sejam levados à justiça", apelou, no mesmo comunicado, a Alta-Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, ex-Presidente chilena.

O Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) reconheceu, na altura, meia centena de mortos após os confrontos entre as etnias Batende e Banunu, na província de Mai-Ndombe.

Os confrontos entre as duas etnias levaram ainda a um fluxo de refugiados para a vizinha República do Congo, disse a 18 de dezembro o governador da província de Mai-Ndombe, Gentiny Ngobila.

A província de Mai-Ndombe, situada nas margens do rio Congo, que é partilhado pela RDCongo e a República do Congo, é habituada por comunidades de pescadores e agricultores.

"Esta violência não está ligada à campanha eleitoral em curso no país. Trata-se de um conflito entre duas comunidades", sublinhou o mesmo responsável, quando, na altura faltavam poucos dias para eleições gerais no país, que aconteceram a 30 de dezembro.

Em três dias, mais de quatro mil refugiados, incluindo feridos, atravessaram o rio Congo, fugindo da violência, indicaram as autoridades da República do Congo.

Já em 2009 e 2010, pelo menos 110 mil pessoas, que fugiam de outro conflito interétnico na província do Equador, no noroeste da RDCongo, tinham procurado refúgio no Departamento da Likouala, no extremo norte da vizinha República do Congo.