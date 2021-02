ONU saúda permissão das autoridades guineenses para ex-PM Aristides Gomes sair do país

A Procuradoria-Geral da República (PGR) da Guiné-Bissau já autorizou a saída do ex-primeiro-ministro guineense Aristides Gomes do país para receber tratamento médico, anunciou em comunicado divulgado hoje à imprensa.

No comunicado, a PGR referiu que o Ministério Público ouviu Aristides Gomes na quinta-feira, nas instalações das Nações Unidas, em Bissau no âmbito de um processo-crime.

Aristides Gomes saiu hoje da sede das Nações Unidas em Bissau, onde se encontrava refugiado há cerca de um ano, por, segundo os seus advogados, temer pela sua segurança.

O Governo liderado por Aristides Gomes foi demitido um dia depois de Umaro Sissoco Embaló assumir a Presidência da Guiné-Bissau, numa iniciativa que o então primeiro-ministro considerou como um golpe de Estado.

Em breves declarações aos jornalistas no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, momentos antes de embarcar num jato das Nações Unidas, em direção a Dacar, no Senegal, Mohamed Chambas elogiou a decisão das autoridades guineenses pelo gesto.

"Estamos contentes com o desfecho deste caso, com os esforços do Presidente Umaro Sissoco Embaló em autorizar que o procurador-geral da República negociasse para encontrar um meio legal, constitucional para permitir a saída do ex-primeiro-ministro para que se possa tratar lá fora", disse o responsável das Nações Unidas.

Mohamed Chambas considerou o gesto de humanitário mas "conforme às leis da Guiné-Bissau" e que deve ser igualmente visto como "uma forma de ajudar a trazer a paz e estabilidade" ao país.

"As Nações Unidas sempre procuram meios de reforçar a paz, a estabilidade e o desenvolvimento" da Guiné-Bissau, notou Chambas, afirmando que Aristides Gomes viaja para Dacar e de lá vai decidir onde se irá tratar.

"Ele é livre de sair e de retornar à Guiné-Bissau", defendeu o responsável da ONU.

Para Odete Semedo, segunda vice-presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), cujo Governo Aristides Gomes liderava, trata-se de "uma vitória da democracia e da Guiné-Bissau".

"Com muita emoção, foram lutas em várias frentes, tentando sempre pela via pacífica acordar o sentido dos dirigentes ilegais deste país", afirmou Odete Semedo, quando questionado sobre de que forma estava a ver a saída do país de Aristides Gomes.