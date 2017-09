ONU suspeita de crimes contra a humanidade por parte de Nicolás Maduro

Foto: Andres Martinez Casares - Reuters

As Nações Unidas estão com um olhar mais atento ao que se está a passar na Venezuela.



O alto comissário das Nações Unidas para os direitos humanos, Zeid Al-Hussein, alertou esta manhã para a existência de um perigo real de uma escalada nas tensões neste país sul americano.



Este representante da ONU sublinhou ainda que o governo venezuelano tem esmagado as instituições democráticas e as vozes críticas do regime.