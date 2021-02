Onze civis mortos em novo ataque dos rebeldes ugandeses na RDCongo

O ataque ocorreu na cidade de Mwenda, localizada no território de Beni, na província do Kivu Norte.

"A estimativa de onze civis mortos é ainda provisória", disse, por telefone, um líder da sociedade civil de Beni, Kizito Bin Hango, citado pela agência de notícias espanhola, Efe, acrescentando que os atacantes "também saquearam a cidade e levaram animais".

De acordo com o ativista, os atacantes "estavam numa missão de abastecimento, levaram alguma comida e partiram com vários jovens da localidade".

A incursão rebelde fez com que a população fugisse para uma floresta nas imediações da cidade de Mwenda, que ficou praticamente deserta e para onde foram destacadas tropas do exército congolês.

"Estamos presentes em Mwenda e arredores para localizar os atacantes", disse o porta-voz do exército, o capitão Mak Hazukay, numa conversa com a mesma agência.

A cidade tinha já sido vítima de ataques da ADF no domingo quando cinco civis foram mortos, embora as forças armadas assegurem que estão a aumentar a pressão sobre os rebeldes.

A ADF iniciou a rebelião armada em 1996 no Uganda ocidental como protesto contra o regime do Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, a quem acusam de ser anti-muçulmano, mas o exército forçou a sua retirada para a fronteira com a RDCongo.

Daí fazem incursões em território congolês, que no último ano aumentaram em frequência e violência.

Acredita-se que o grupo tem ligações ao Estado Islâmico e o seu "modus operandi" consiste em atacar e esconder-se, uma estratégia facilitada pela geografia montanhosa da RDCongo e que lhes permite escapar às operações do exército congolês e da missão das Nações Unidas no terreno (MONUSCO).

O nordeste da RDCongo está mergulhado há anos num conflito alimentado por milícias rebeldes e ataques de soldados do exército, apesar da presença da força de manutenção da paz da ONU, que tem mais de 15.000 soldados para o país.