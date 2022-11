Onze crianças feridas em escola primária de Sidney durante experiência científica

As autoridades acreditam que o vento forte que se fazia sentir no local impactou a experiência, ao soprar “um pouco mais do que se esperava” alguns dos materiais químicos que as crianças estavam a utilizar, espalhando-os e, consequentemente, causando os ferimentos.. Os restantes alunos foram também hospitalizados, juntamente com um professor. Contudo, encontram-se estáveis, de acordo com as autoridades.

A ministra da Educação do estado de Nova Gales do Sul lamentou o sucedido. “Os meus pensamentos estão com os estudantes e o pessoal afetado pelo incidente de hoje na escola pública de Manly West”, disse Sarah Mitchell.



A ministra congratulou os funcionários da escola pela rapidez com que se prontificaram a prestar primeiros-socorros e a chamar os serviços de emergência.Sarah Mitchell garantiu ainda que o seu gabinete vai disponibilizar todos os recursos de que a comunidade escolar necessitar nos próximos dias, incluindo aconselhamento psicológico.