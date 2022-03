Onze dissidentes das antigas FARC mortos na Colômbia

"Nas operações das nossas forças de segurança, 11 membros de dissidentes das FARC foram neutralizados e mais quatro criminosos foram capturados", escreveu na rede social Twitter o presidente colombiano, Iván Duque.

As autoridades também apreenderam material de guerra, incluindo armas de longo e curto alcance, de acordo com o exército.

Grupos dissidentes das antigas FARC, operam na zona, ameaçando e perseguindo os locais para que estes regressem à luta armada.

A região é de particular importância para diferentes grupos armados devido ao controlo de corredores estratégicos para a circulação de pessoas, armas e drogas para o centro do país, Brasil e zonas fronteiriças com Equador e Peru.