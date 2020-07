Onze militares mortos em queda de helicóptero militar na Colômbia

A informação foi divulgada pelo exército da Colômbia em comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).Inicialmente, as autoridades anunciaram que estavam desaparecidos seis tripulantes do helicóptero que realizava "suporte operacional" perto da localidade de Mitu, capital de Vaupés, junto à província de Guaviare, na região da Amazónia colombiana.O acidente do helicóptero UH-60 Black Hawk aconteceu numa zona de selva, entre as províncias de Guaviare e Vaupés, no sul da Colômbia.O comando militar não determinou se a queda da aeronave ficou a dever-se a uma avaria ou se foi abatida.Segundo o exército colombiano, o helicóptero participava numa operação contra guerrilheiros dissidentes das antigas FARC, numa zona florestal onde também são cultivadas drogas para financiar as suas atividades.

Estes dissidentes recusaram-se a depor as armas, após o acordo de paz de 2016 entre as FARC e o governo colombiano.