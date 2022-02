Onze pessoas dadas como desaparecidas após incêndio em `ferry` ao largo da Grécia

Do total de 290 pessoas registadas a bordo, incluindo 51 tripulantes italianos e gregos, 278 foram resgatados, mais um migrante ilegal, cuja presença levantou receios de haver passageiros adicionais no `ferry`, declarou a guarda costeira grega.

As autoridades gregas dizem que bombeiros e especialistas em resgate também socorreram dois motoristas de camião que ficaram retidos dentro do `ferry` em chamas.

Os dois motoristas retidos na embarcação aguardaram o resgate por helicóptero, que exigiu a ajuda das forças especiais do corpo de bombeiros devido ao fumo que continuava a sair da embarcação.

Os passageiros do Euroferry Olympia, de bandeira italiana, foram transferidos para barcos salva-vidas e transportados para a ilha grega de Corfu, de acordo com a guarda costeira grega.

O acidente ocorreu esta madrugada ao largo da costa norte da ilha grega de Corfu, no Mar Jónico, entre a Grécia e a Albânia.

A causa do incêndio ainda não é conhecida e foi lançada uma investigação, segundo a guarda costeira grega.

A empresa proprietária do `ferry`, com sede na Itália, disse que o incêndio começou num porão onde os veículos estavam estacionados. As autoridades gregas declararam que o `ferry` transportava mais de 153 camiões e 32 carros.