Onze pessoas desaparecidas após um incêndio numa instituição de saúde em França

O incêndio começou por volta das 06h30, numa casa de férias na cidade de Wintzenheim.



"Onze pessoas do grupo de adultos provenientes da cidade de Nancy ainda não foram localizadas", informou a autarquia de Wintzenheim, que fica na região francesa da Alsácia, no departamento do Alto Reno, que sublinha a probabilidade é que não tenham sobrevivido.





"Infelizmente, não há muitas dúvidas: todas essas pessoas estavam presentes na casa e não conseguiram sair" durante o incêndio, disse o secretário-geral do departamento do Alto Reno, Christophe Marot, no local do incidente.



As pessoas desaparecidas são um supervisor e dez adultos com deficiências cognitivas ligeiras que estavam de férias nesta casa, acrescentou Marot.





O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, escreveu na rede social X (antigo Twitter) que ao "início desta manhã ocorreu um incêndio numa instalação para pessoas com deficiências" na cidade de Wintzenheim, perto da fronteira com a Alemanha.



"Apesar da rápida e corajosa intervenção do corpo de bombeiros (…), foram relatadas várias vítimas”, declarou o ministro, acrescentando que as operações de resgate ainda estavam em andamento.







Un incendie s’est déroulé tôt ce matin dans une structure accueillant des personnes handicapées à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin. En dépit de l’intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer. L’intervention se poursuit. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2023





A administração local da região do Alto Reno declarou, num comunicado, que 17 pessoas foram retiradas do local, incluindo uma pessoa que foi depois transportada para o hospital numa situação de “emergência relativa”.









"O fogo foi rapidamente controlado, apesar da violência das chamas", asseguram as autoridades.







O corpo de bombeiros destacou 76 elementos e quatro carros combater o incêndio, assim como quatro ambulâncias para atender as vítimas. Quarenta polícias também foram deslocados para o local do incidente.



Apesar de o fogo ter sido controlado, mais da metade do edifício ficou destruído, referiu o comunicado da administração local da região do Alto Reno.







A meio da manhã, os bombeiros continuavam a trabalhar no local. O telhado da casa foi destruído pelas chamas e no primeiro andar é visível a estrutura de madeira carbonizada.



Um grupo de resgate com cães está presente no local. O edifício é um antigo celeiro que foi reformado para uma casa de 500 metros quadrados com dois andares e um sótão, segundo os bombeiros, que especificaram que o incêndio começou no térreo.