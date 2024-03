Onze pessoas hospitalizadas em incêndio em edifício residencial em Londres

"O fogo alastrou do rés-do-chão para o último andar e para o telhado. As equipas estão a trabalhar arduamente para (...) impedir que se espalhe para os edifícios adjacentes", disse Steve Collins, responsável dos bombeiros, no local.

As chamas consumiram uma casa geminada convertida em apartamentos, no bairro chique de South Kensington, no sudoeste da capital britânica, perto do Museu de História Natural de Londres.

Metade do rés-do-chão do edifício de cinco andares estava tomado pelas chamas quando os serviços de emergência chegaram ao local, disse a Brigada de Incêndios de Londres na rede social X (antigo Twitter).

Cinco pessoas foram resgatadas com recurso a escadas e cerca de 130 residentes foram retiradas do edifício e dos edifícios vizinhos.

"Cerca de 11 pessoas foram tratadas por inalação de fumo e levadas para o hospital", indicaram os bombeiros.

No local encontram-se 15 carros de bombeiros e cerca de 100 operacionais, de acordo com a mesma fonte.