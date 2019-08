Open Arms. Organização humanitária rejeita transportar 107 migrantes para o porto de Maiorca

Rejeitada a hipótese de os 107 migrantes serem transportados para o porto de Algeciras, a Espanha disponibilizou-se para receber o navio da organização Open Arms em Maiorca. Mas a resposta da ONG foi a mesma.



Já o fundador da Open Arms reafirma que os migrantes não estão condições de fazer uma viagem de quase três dias, num barco com 45 anos e que as próprias autoridades consideraram recentemente que não era adequado.



O Governo espanhol diz não entender a postura da Open Arms e garante que está tudo pronto para receber os migrantes.



O ministro do Interior italiano Matteo Salvini permitiu o desembarque de 27 menores, na ilha de Lampedusa, mas recusa receber os restantes, postura que Madrid condena.



Desesperados, os 107 migrantes maioritariamente africanos continuam a apenas 800 metros de terra firme italiana à espera de uma solução diplomática.