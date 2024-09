Antony Blinken diz que 90 por cento do acordo de cessar-fogo em Gaza está fechado e pressiona Israel e o Hamas para que concluam as negociações. Esta manhã, as tropas israelitas deixaram a cidade e o campo de refugiados de Jenin. Ao fim de mais de uma semana do que chamaram "operação anti-terrorista" o cenário é de destruição.