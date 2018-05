Operação Fizz. Tribunal "pôs fim à politização feita pela PGR"

RTP11 Mai, 2018, 09:14 / atualizado em 11 Mai, 2018, 09:50 | Mundo

O ministro angolano da Comunicação Social não usou meias palavras na rede social Twitter. "O processo que envolve o antigo vice-Presidente angolano Manuel Vicente e a Justiça Lusa será remetido para Luanda, como requerido pelos seus advogados. O Estado angolano apoiou essa posição. O Tribunal da Relação de Lisboa pôs fim à politização do caso feita pela PGR [Procuradoria-Geral da República] portuguesa", escreveu João Melo.





Já antes, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queirós, tinha demonstrado agrado pela decisão, confessando que não tinha sido apanhado de surpresa pela decisão, apenas pela demora."Surpresa é ter decorrido este tempo todo, com o desgaste que provocou para o envio do processo para Angola", considerou o ministro, em declarações à rádio pública angolana.O ministro realçou que a decisão vai ao encontro da posição pública assumida pelo Presidente João Lourenço. "Angola, com base nos acordos que existem, quer no domínio bilateral entre Angola e Portugal, quer no domínio multilateral no quadro da CPLP e até no domínio internacional, na legislação que Angola tem e Portugal tem, que é o mesmo tipo de legislação, havia toda a base legal para que o processo fosse remetido para Angola", frisou o governante.Em janeiro, o Presidente angolano tinha afirmado que as relações entre Portugal e Angola iriam “depender muito” da resolução do cado de Manuel Vicente e tinha dito que a atitude da Justiça portuguesa era uma “ofensa” para o país."Lamentavelmente (Portugal) não satisfez o nosso pedido, alegando que não confia na Justiça angolana. Nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos esse tipo de tratamento e por essa razão mantemos a nossa posição", enfatizou João Lourenço.O titular da pasta da Justiça revelou ainda que o Procurador-Geral da República de Angola remeteu uma carta para a Procuradoria-Geral da República de Portugal, onde referiu os passos que em Angola devem ser dados, depois do envio do processo."O que tem que haver por parte da Justiça portuguesa e dos órgãos que aplicam a Justiça portuguesa é a confiança, relativamente aos órgãos de Justiça angolanos e foi isso que o Procurador-Geral da República na sua carta garantiu", disse.Questionado sobre se a decisão tomada pela Justiça portuguesa foi influenciada pela posição tomada pelo Governo angolano ou foi apenas o cumprimento da Lei, Francisco Queirós respondeu que o fundamento foi essencialmente jurídico, "embora haja uma componente de soberania que tem que ser analisada no plano jurídico e político"."Essa soberania é que dita a imunidade de que goza o ex-vice-Presidente da República de Angola e esse reconhecimento da soberania estava a ser posto em causa. Felizmente, o tribunal reconheceu que existe essa imunidade e com base nisso remeteu o processo para Angola", salientou.Questionado sobre se o crime de que é acusado Manuel Vicente, também ex-presidente da petrolífera estatal angolana, Sonangol, está coberto pela Lei da Amnistia angolana, o governante angolano disse que "tem que ser feita uma avaliação concreta, para ver qual é a aplicabilidade da Lei da Amnistia ou não no caso em concreto"."Mas não devemos anteciparmo-nos ao trabalho que os órgãos de Justiça devem fazer, que merecem toda a confiança", concluiu.A ediçãodo Jornal de Angola , o jornal oficial do Estado, salienta na edição desta quinta-feira que a Justiça portuguesa veio dar razão ao Governo angolano.“O Presidente João Lourenço tomou a dianteira na defesa da posição de que o processo deveria ser transferido para Angola de modo a que pudesse ser aqui julgado, caso as autoridades angolanas assim o entendessem”, pode ler-se no jornal. “Finalmente, agora, a Justiça portuguesa deu-lhe razão”, conclui o artigo. Tribunal da Relação de Lisboa deu razão ao recurso da defesa determinando que o processo contra Manuel Vicente prossiga em Angola, num caso em que o Ministério Público português lhe imputou crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documento.Na decisão, os juízes tiveram em conta a resposta do procurador-geral da República de Angola de que não haveria possibilidade de cumprir uma eventual carta rogatória para audição e constituição de arguido e que Manuel Vicente, depois de cessar funções como vice-Presidente, "só poderia ser julgado por crimes estranhos ao exercício das suas funções decorridos cinco anos sobre a data do termo do mandato".